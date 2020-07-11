СМИ сообщили об обысках в мэрии Магаса и фонде соцстраха Ингушетии

По словам собеседника агентства, силовики оцепили всю территорию, прилегающую к здании мэрии. Для того, чтобы туда никто не въехал подогнали военные «Уралы».

«В самом здании идут обыски, производится выемка документов. Сотрудников мэрии вызвали на работу», — пояснил источник.

Также силовики пришли с визитом в Фонд социального страхования Республики Ингушетия. Следственные действия начались после задержания бывшего руководителя Фонда и экс-мэра Магаса, а сейчас депутата республиканского парламента Якуба Белхороева и его водителя Белана Тачиева.

Следователи обвинили Белхороева в растрате средств Фонда. Речь идет о сумме порядка 19 миллионов рублей. Тачиеву предъявили обвинение в пособничестве.

По фиктивным документам бывший руководитель Фонда оформлял выплаты по несчастным случаям на производстве на себя, своих родственников и знакомых. Ранее суд по ходатайству следствия арестовал Бехороева и Тачиева.