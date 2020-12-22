СМИ сообщили об аресте мэра Рио-де-Жанейро по делу о коррупции

Уточняется, что утром правоохранители приехали к дому мэра с ордером на арест. Политика считают причастным к преступной схеме, с помощью которой присваиваются денежные средства из казны города. Кроме этого, Кривелла подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей, сообщил канал Piter.TV.

Согласно предварительной информации, мэр пользовался связями с высокопоставленными чиновниками. Он обещал им помочь в заключении выгодных контрактов с администрацией. В рамках расследования под стражу также попали бизнесмен Рафаэль Алвесе и бывший следователь Фернанду Морайсе.