СМИ сообщили о задержании в Ленобласти бывшего кандидата в депутаты по подозрению в педофилии

Полицейские задержали в Сертолове мужчину, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки. Накануне к правоохранителям за помощью обратилась мать ребенка. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на источник в органах.

Как рассказал собеседник, в полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что 8 июня около 19:30 у дома № 5 на Парковой улице неизвестный изнасиловал ее 11-летнюю дочь и убежал. Мужчину быстро нашли и задержали в собственной квартире.

Им оказался безработный 55-летний мужчина, который, по данным сайта, в 2014 году выдвигался в совет депутатов муниципального образования Сертолово, а спустя два года участвовал в выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Его ни разу не выбрали. Задержанного отправили в изолятор временного содержания и завели против него дело.

В начале лета жителя Волхова задержали по подозрению в изнасиловании девочки на глазах ее восьмилетнего брата. В полицию он позвонил сам.