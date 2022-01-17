СМИ сообщили, где вдова Градского хранила 100 миллионов рублей

Вдова Александра Градского Марина Коташенко хранила 100 миллионов рублей под кроватью. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, крупную сумму женщина хранила на втором этаже дома под своей кроватью.

Нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко произошло 16 января в Наро-Фоминске. По имеющимся данным, преступление готовилось заранее, этим занималась целая группировка. Злоумышленники устроили подставную автоаварию.

Когда женщина остановилась, из второго автомобиля к ней вышли трое мужчин и, угрожая оружием, заставили отвести к себе домой. Там Коташенко отдала им ценности, находившиеся в доме. После этого преступники заставили женщину отвести их в Апрелевку, где они пересели на белую иномарку и скрылись.

По словам Коташенко, преступление произошло в воскресенью днем, однако заявление о нападении она подала в полицию лишь вечером.