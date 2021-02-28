СМИ: служитель монастыря экс-схиигумена Сергия сбежал в лес от силовиков из-за подозрений в убийстве

Несколько дней назад силовики пришли в Среднеуральский женский монастырь за отцом Силуаном, которого подозревают в убийстве и ограблении. Он успел сбежать в лес еще до штурма, потому что знал об операции. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на источник.

По данным источника, Силуан скрылся от сотрудников ОМОНа в лесу. Якобы он знал о том, что находится в розыске за убийства и что за ним отправили силовиков. Сразу же после того, как омоновцы ворвались в монастырь, он скрылся.

Известно, что обыски в кельях Среднеуральского женского монастыря проводились для поиска подозреваемого в совершении убийства трех человек и ограблении. По данным источника РИА «Новости», Силуан три раза менял фамилию: Храмов, Кузнецов, Осипов. И два раза менял год рождения. Предварительно, убийство произошло в 1999 году. Причиной стала куртка и четыре тысячи рублей. В 2016 году священник обосновался в монастыре.

Очевидцы смогли заснять сотрудников правоохранительных органов, которые ворвались в монастырь ночью 26февраля.

СМИ ранее сообщали, что Силуан был келейником и одним из ближайших помощников бывшего схиигумена Сергия.