СМИ: слуге Елизаветы II пригрозили тюрьмой за кражу из Букингемского дворца

По информации журналистов, 37-летний мужчина похитил медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту. Отмечается, что он продал реликвию на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов. Помимо прочего, была украдена медаль кавалера Королевского Викторианского ордена Мэтью Сайкса, который служил с 2007 по 2010 годы при королевском дворе, пишет РИА «Новости».

Также Канто рассказал, что похитил снимки с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон и фотоальбом королевского приема во время визита главы США Дональда Трампа. Какие-то предметы служащий украл из магазина при дворце, некоторые из шкафчиков персонала и билетной кассы Royal Collection. В целом 37 лотов были выставлены на продажу. Их стоимость на аукционе оказалась в разы ниже реальной цены.

Окружной судья освободил Канто под залог и направил дело в другой суд для вынесения приговора. Канто предупредили, что ему грозит тюремное заключение.