СМИ: СК впервые раскрыл статистику пыток в колониях и СИЗО

По сведениям правозащитников, с 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО. Такие цифры получил непосредственно от Следственного комитета фонд «Нужна помощь» для проекта «Если быть точным». Речь идет о делах, возбужденных по статьям о превышении полномочий и возбужденным против сотрудников пенитенциарной системы. Ранее СК России вообще не предоставлял подобных данных.

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Количество таких дел оказалось в 43,7 раза меньше, чем число жалоб на насилие в колониях, тюрьмах и СИЗО. Всего за четыре года таких жалоб зарегистрировано почти 6,5 тысячи, уточнили правозащитники.

«Незарегистрированных обращений в разы больше. Вопрос о том, регистрировать ли сообщение о преступлении, — абсолютно неурегулированный, это полностью на усмотрение органа, куда человек обращается», — заявил руководитель юридического департамента правозащитного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

Руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова предложила собственный рецепт снижения уровня насилия в колониях и СИЗО. Во-первых, в российском Уголовном кодексе должна появиться отдельная статья «Пытки». Кроме того, систему видеонаблюдения в местах лишения свободы нужно передать независимым организациям.

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«У нас было дело, когда колония заявила, что у них именно в момент избиения заключенного произошел сбой подачи электричества и ничего не записалось. Наши адвокаты потом обращались с запросом на электростанцию, которая снабжала эту колонию: сбоя не было», — пожаловалась Новикова.