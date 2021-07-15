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    15 июля 2021, 14:38

    СМИ: синдикат, который отмывал деньги через криптовалюту, раскрыли в Гонконге

    Дарья Морозова

    Арестованы четверо мужчин, которые занимались незаконной обработкой средств при помощи криптовалюты в Гонконге. Таким образом они отмыли 155 миллионов долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Большую часть денег злоумышленники отправили на банковские счета в Сингапуре. Именно это и вызвало интерес полиции.

    «Это первый случай раскрытия в Гонконге группы, использовавшей криптовалюту для отмывания денег и сокрытия источников криминальных активов», — рассказали правоохранители.