СМИ: синдикат, который отмывал деньги через криптовалюту, раскрыли в Гонконге

Арестованы четверо мужчин, которые занимались незаконной обработкой средств при помощи криптовалюты в Гонконге. Таким образом они отмыли 155 миллионов долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Большую часть денег злоумышленники отправили на банковские счета в Сингапуре. Именно это и вызвало интерес полиции. «Это первый случай раскрытия в Гонконге группы, использовавшей криптовалюту для отмывания денег и сокрытия источников криминальных активов», — рассказали правоохранители.