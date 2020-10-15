СМИ: силовики проводят спецоперацию в Волгограде

«В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ», — цитирует агентство свой источник.

Он же рассказал, что в спецоперации задействованы сотрудники полиции и Росгвардии.

Источник РИА «Новости», в свою очередь, рассказал, что в операции участвует ФСБ.