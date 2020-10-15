СМИ: силовики проводят спецоперацию в Волгограде
В Кировском районе Волгограда силовики проводят операцию по поиску экстремистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ», — цитирует агентство свой источник.
Он же рассказал, что в спецоперации задействованы сотрудники полиции и Росгвардии.
Источник РИА «Новости», в свою очередь, рассказал, что в операции участвует ФСБ.