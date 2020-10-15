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    15 октября 2020, 12:35

    СМИ: силовики проводят спецоперацию в Волгограде

    Юлия Булыгина

    В Кировском районе Волгограда силовики проводят операцию по поиску экстремистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    СМИ: силовики проводят спецоперацию в Волгограде

    «В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ», — цитирует агентство свой источник.

    Он же рассказал, что в спецоперации задействованы сотрудники полиции и Росгвардии.

    Источник РИА «Новости», в свою очередь, рассказал, что в операции участвует ФСБ.