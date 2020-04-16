СМИ: силовики пришли с обысками в Минстрой Алтайского края

Следователи и сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в одно из подразделений Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края. С какой целью силовики пришли в ведомство, пока не известно.

«С утра там происходят [обыски], в здании на проспекте имени Ленина, дом 8. Подробности и причины пока не известны», — сообщил ТАСС источник в министерстве.

В ФСБ и СК эту информацию пока не подтвердили. По данным источника издания «Коммерсант», обыски могут быть связаны с делом бывшего заместителя министра. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за покровительство одной коммерческой фирме и продвижение ее интересов. Собеседник сообщил об обысках в доме экс-чиновника, который написал заявление об увольнении по собственному желанию еще 10 апреля.