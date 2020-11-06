СМИ: школьницу могли изнасиловать под наркотиками в Санкт-Петербурге
14-летняя девочка употребляла наркотики в одном из отелей Санкт-Петербурга. Стало известно, что она могла быть изнасилована. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Об этом стало известно, когда школьница сама обратилось в больницу с жалобами на боли в области половых органов. Она была в состоянии наркотического опьянения. Оказалась, что она находилась в отеле в малознакомой компании.
Мама девочки не стала комментировать ситуацию и заявление в полицию тоже писать отказалась. Сами полицейские изучают камеры видеонаблюдения в отеле и около него.