СМИ: школьницу могли изнасиловать под наркотиками в Санкт-Петербурге

Об этом стало известно, когда школьница сама обратилось в больницу с жалобами на боли в области половых органов. Она была в состоянии наркотического опьянения. Оказалась, что она находилась в отеле в малознакомой компании.

Мама девочки не стала комментировать ситуацию и заявление в полицию тоже писать отказалась. Сами полицейские изучают камеры видеонаблюдения в отеле и около него.