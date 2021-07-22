СМИ: школьница стала жертвой изнасилования на вечеринке в Москве

Молодой человек изнасиловал 15-летнюю школьницу на вечеринке в Москве, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девятиклассница отпросилась у мамы на ночевку к подруге. Во время вечеринки к ним присоединилась компания из молодого человека и его девушки. Молодые люди решили выпить алкоголь. Пострадавшая девушка перебрала со спиртным и отключилась, передали «Дни.ру».

Школьница проснулась около часа ночи. Рядом с ней в комнате находился молодой человек, а сама она была обнажена. Потерпевшая испугалась о рассказала о случившемся родственникам.

Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». На данный момент он находится под подпиской о невыезде.