КП: семью скульптора, сделавшего надгробие Ельцину, обокрали

Сообщение о краже поступило в полицию от сына скульптора Георгия Франгуляна Андрея. По его словам, вечером 7 сентября неизвестные взломали окно и проникли в их квартиру на улице Говорова в подмосковном Одинцове. Злоумышленники вынесли из жилища два сейфа с ценностями, в которых находились ювелирные изделия, а также документы.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Устанавливается нанесенный ущерб.

Среди работ советского и российского скульптора Георгия Франгуляна памятник Булату Окуджаве на Арбате, памятник Иосифу Бродскому на Новинском бульваре, памятник Михаилу Булгакову и надгробие Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Его памятники также стоят за границей. Например, «Ладья Данте» в Венеции, памятник Александру Пушкину в Брюсселе, памятник Петру I в Антверпене и памятник Альберту Эйнштейну в Иерусалиме.