СМИ: российские школьницы забили до смерти соседа и пригрозили взорвать дом

Подруги-старшеклассницы из Хабаровского края до смерти забили пожилого соседа по дому ради 10 тысяч рублей, сообщили СМИ. Когда на место прибыли полицейские, девочки заявили, что сейчас пустят газ, чтобы взорвать всех вокруг. Подробности истории сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, на ограбление и убийство пошли две школьницы 14 и 16 лет. Ночью они выбили дверь в соседнюю квартиру, где жил пожилой мужчина. Злоумышленницы забрали у него деньги, а потом начали избивать.

По данным СМИ, школьницы придумали изощренную пытку: сняли дверь с петель, положили ее на соседа и стали на ней прыгать. Это продолжалась около трех часов. Когда одна из жительницы дома пришла на шум, девочки пытались напасть и на нее, но женщине удалось сбежать, сказал собеседник издания. Соседка срочно вызвала полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, девочки заперлись в квартире и пригрозили открыть газ, чтобы взорвать весь дом. Школьниц удалось задержать. Пострадавший от их издевательств пенсионер еще был жив. Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных травм.

«Подъем» со ссылкой на пресс-службу краевого главка СК уточнил, что все произошло в поселке Октябрьский Хабаровского края. После задержания школьницам предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». По ходатайству следователя суд отправил девочек в СИЗО.