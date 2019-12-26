    26 декабря 2019, 13:28

    СМИ: россиянина заподозрили в убийстве жены в Доминикане

    Наза Салех Захи

    Российский турист оказался главным подозреваемым в убийстве жены на отдыхе в Доминикане. Тело женщины нашли в гостинице на курорте Пунта-Кана. Об этом написала газета Listín Diario.
    СМИ: россиянина заподозрили в убийстве жены в Доминикане

    Издание написало, что 55-летний Игорь Куриленко убил 47-летнюю гражданскую жену Ирину Новикову. После этого он сидел в номере с ее телом 36 часов.

    «Куриленко не пускал сотрудников отеля в свой номер, и они воспользовались моментом, когда он вышел, чтобы туда проникнуть», — сообщили журналисты газеты.

    Когда сотрудники гостиницы заметили труп женщины, мужчина начал отрицать свою вину. Он заявил, что не понял, что жена скончалась. По его словам, между ним и супругой никогда не было конфликтов. У нее, по утверждениям мужчины, были проблемы с сердцем. Он считает, что Ирина умерла вследствие сердечного приступа.

    Специалисты провели судмедэкспертизу и нашли признаки насильственной смерти. Супруги родом из Мурманской области, они приехали в Доминикану 22 ноября на месяц. Расследование дела продолжается.

    Ранее бывшего полицейского из Саратова обвинили в убийстве супруги.