СМИ: россиянина заподозрили в убийстве жены в Доминикане
Издание написало, что 55-летний Игорь Куриленко убил 47-летнюю гражданскую жену Ирину Новикову. После этого он сидел в номере с ее телом 36 часов.
«Куриленко не пускал сотрудников отеля в свой номер, и они воспользовались моментом, когда он вышел, чтобы туда проникнуть», — сообщили журналисты газеты.
Когда сотрудники гостиницы заметили труп женщины, мужчина начал отрицать свою вину. Он заявил, что не понял, что жена скончалась. По его словам, между ним и супругой никогда не было конфликтов. У нее, по утверждениям мужчины, были проблемы с сердцем. Он считает, что Ирина умерла вследствие сердечного приступа.
Специалисты провели судмедэкспертизу и нашли признаки насильственной смерти. Супруги родом из Мурманской области, они приехали в Доминикану 22 ноября на месяц. Расследование дела продолжается.
Ранее бывшего полицейского из Саратова обвинили в убийстве супруги.