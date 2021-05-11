СМИ: родителей девочки со следами истязания задержали после посещения кафе в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала родителей семилетней девочки, которая пришла в кафе со следами истязаний. В отношении пары составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

О задержании 41-летней матери и 45-летнего отца девочки сообщил телеканал РЕН ТВ. У родителей забрали швабру, которой они, предположительно, били дочь.

По данным телеканала, девочка растет в полной многодетной семье. Однако семейство состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. У пострадавшей есть 11-летний брат и 13-летняя сестра. Их родители нигде не работают.

Девочка 8 мая пришла в кафе на Дальневосточном проспекте. На ее лице, руках, ногах и спине было множество гематом. Пострадавшую госпитализировали. Она находится в больнице, где получает медицинскую и психологическую помощь.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщило об открытии уголовного дела по статье УК РФ «Истязание». Следствие считает, что неустановленное лицо систематически избивало девочку в одном из домов в Невском районе города. Ей были причинены физические и психические страдания. Расследование дела продолжается.