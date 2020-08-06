СМИ: расстрелявший сослуживцев в метро полицейский попросил о суде присяжных

«Смирнов после консультаций с адвокатами ходатайствовал о направлении его дела в суд присяжных, и по закону он имеет на это право», — приводит ТАСС слова источника.

Адвокаты обвиняемого Михаил Кочергин и Александр Самухов подтвердили, что уже заявили соответствующее ходатайство.

8 сентября 2019 года Алексей Смирнов на станции московского метро «Рязанский проспект» открыл огонь по коллегам, которые хотели его задержать по подозрению в получении взятки. Бывший полицейский стрелял в сотрудников службы собственной безопасности (ОСБ) Максима Веялко и Алексея Лимонова из табельного оружия. Веялко погиб, а Лимонов получил тяжелые ранения. Смирнову предъявили обвинение по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Получение взятки».

Ранее стало известно, что суд присяжных рассмотрит резонансное дело сестер Хачатурян. Народные заседатели также могут решить судьбу срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году расстрелял своих сослуживцев в забайкальской военной части.