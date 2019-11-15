  • СМИ рассказали об отношениях отчима и убитой в Крыму девочки

    15 ноября 2019, 12:28

    Анатолий Минкин

    Убитая в Крыму пятилетняя девочка постоянно раздражала своего отчима. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, мужчина все время кричал на ребенка, если тот его не слушался. Кроме того, он постоянно устраивал скандалы матери девочки.
    СМИ рассказали об отношениях отчима и убитой в Крыму девочки

    В администрации района в беседе с ТАСС уточнили, что в органах опеки или в отделе по делам несовершеннолетних семья не состояла. Родственники поселилась в Кропоткине только в августе. Супруги воспитывали двоих детей: пятилетнюю девочку и мальчика двух лет.

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    Младший брат убитой девочки лежал в районной больнице с бронхитом. Мать детей в момент пропажи и поиска девочки была в Китае. Ожидается, что она вернется домой только в пятницу.

    Поиски пропавшей пятилетней девочки в селе Кропоткино начались два дня назад. В полицию о пропаже ребенка сообщил отчим. По его словам, за день до этого он с младшим сыном уехал по делам, а девочка осталась одна дома. Когда он вернулся домой, ее уже не было.

    К поискам пропавшего ребенка подключились спецслужбы и все жители села. В причастности к пропаже девочки следователи заподозрили ее отчима. На допросе мужчина признался, что убил девочку, и показал место, где закопал тело. По данному факту завели уголовное дело.

    Следователи считают, что своим отъездом с младшим сыном отчим пытался обеспечить себе алиби. Он забрал документы детей из детского сада и пытался сбежать из страны. Когда у него ничего не вышло, он вернулся в село и обратился в полицию с заявлением о пропаже падчерицы.

    В данный момент на месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.