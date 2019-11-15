СМИ рассказали об отношениях отчима и убитой в Крыму девочки

В администрации района в беседе с ТАСС уточнили, что в органах опеки или в отделе по делам несовершеннолетних семья не состояла. Родственники поселилась в Кропоткине только в августе. Супруги воспитывали двоих детей: пятилетнюю девочку и мальчика двух лет.

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Младший брат убитой девочки лежал в районной больнице с бронхитом. Мать детей в момент пропажи и поиска девочки была в Китае. Ожидается, что она вернется домой только в пятницу.

Поиски пропавшей пятилетней девочки в селе Кропоткино начались два дня назад. В полицию о пропаже ребенка сообщил отчим. По его словам, за день до этого он с младшим сыном уехал по делам, а девочка осталась одна дома. Когда он вернулся домой, ее уже не было.

К поискам пропавшего ребенка подключились спецслужбы и все жители села. В причастности к пропаже девочки следователи заподозрили ее отчима. На допросе мужчина признался, что убил девочку, и показал место, где закопал тело. По данному факту завели уголовное дело.

Следователи считают, что своим отъездом с младшим сыном отчим пытался обеспечить себе алиби. Он забрал документы детей из детского сада и пытался сбежать из страны. Когда у него ничего не вышло, он вернулся в село и обратился в полицию с заявлением о пропаже падчерицы.

В данный момент на месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.