СМИ рассказали о результатах психиатрической экспертизы Арашукова

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова признали вменяемым. Экспертиза показала, что психическими заболеваниями он не страдает, но в момент совершения преступлений мог находиться в состоянии аффекта.

О психолого-психиатрическом исследовании в отношении Арашукова рассказал ТАСС со ссылкой на собственный источник. Экспертизу проводили сотрудники института имени Сербского.

«Они не выявили никаких отклонений в [его] психическом здоровье», — подчеркнул собеседник агентства.

Специалисты должны были определить, есть ли у экс-сенатора заболевания психики. Кроме того, им поручили выяснить, является ли Арашуков наркозависимым и мог ли совершить вменяемые ему преступления в состоянии аффекта.

Адвокат: арестован кузен Рауфа Арашукова Подробнее

По словам источника, сам бывший сенатор отказался беседовать с врачом, а экспертизу назвал «позором и издевательством». Выводы были сделаны на основе его реакций на задаваемые вопросы и поведения.

«Психиатры пришли к выводу, что он здоров психически, а также не страдает наркозависимостью», — привел ТАСС слова своего собеседника.

Эксперты не смогли однозначно ответить на вопрос о возможном состоянии аффекта у Арашукова в те моменты, когда он шел на преступления. Специалистам не хватило материалов и информации.

«Вопрос они оставили без ответа. Поэтому теоретически исключать этого нельзя», — заключил источник.

Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации, лишив его неприкосновенности. Бывшему сенатору вменяют участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство.