СМИ рассказали, кто чаще брал взятки в Петербурге в 2020 году

В 2020 году следственные подразделения ГСУ завели 305 уголовных дел по делу о коррупции. Это на 21% больше, чем в 2019-м — 239. Количество возбужденных уголовных дел, направленных в суд в 2020 году, — 191. В 2019-м их числилось столько же.

За год общая сумма ущерба, причиненного в результате преступлений коррупционной направленности, составила три миллиарда 99 миллионов 933 тысячи рублей. Удалось возместить миллиард 621 миллионов 510 тысяч рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество на сумму в два миллиарда 127 миллионов 527 тысяч рублей.

Чаще всего к уголовной ответственности привлекали полицейских. В 2020 году на долю сотрудников МВД России пришлось около 25%.

В Ленинградской области задержан бывший сотрудник ДПС, которого заподозрили в получении взятки. По версии следствия, инспектор получил 100 тысяч рублей от пьяного виновника аварии за непроведение медицинского освидетельствования.