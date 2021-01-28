facebook_pixel
    28 января 2021, 12:30

    СМИ рассказали, кто чаще брал взятки в Петербурге в 2020 году

    Алена Макаренко

    Более 300 уголовных дел возбудили в Санкт-Петербурге в отношении коррупционеров в 2020 году. Среди нарушителей чаще встречаются полицейские. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.
    СМИ рассказали, кто чаще брал взятки в Петербурге в 2020 году

    В 2020 году следственные подразделения ГСУ завели 305 уголовных дел по делу о коррупции. Это на 21% больше, чем в 2019-м — 239. Количество возбужденных уголовных дел, направленных в суд в 2020 году, — 191. В 2019-м их числилось столько же.

    За год общая сумма ущерба, причиненного в результате преступлений коррупционной направленности, составила три миллиарда 99 миллионов 933 тысячи рублей. Удалось возместить миллиард 621 миллионов 510 тысяч рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество на сумму в два миллиарда 127 миллионов 527 тысяч рублей.

    Чаще всего к уголовной ответственности привлекали полицейских. В 2020 году на долю сотрудников МВД России пришлось около 25%.

    В Ленинградской области задержан бывший сотрудник ДПС, которого заподозрили в получении взятки. По версии следствия, инспектор получил 100 тысяч рублей от пьяного виновника аварии за непроведение медицинского освидетельствования.