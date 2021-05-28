СМИ раскрыли подробности проверки Фургала на честность по новой методике

Бывшему губернатору Сергею Фургалу провели комплексную психолого-лингвистическую экспертизу. В основе исследования — новейшая методика с использованием зарубежных компьютерных программ. Как написал «Коммерсант» со ссылкой на протокол мероприятия, Фургал говорил как чиновник и манипулировал собеседниками.

По данным издания, когда Фургала опрашивали по эпизодам его дела, он ссылался на плохую память, путался в ответах, ни разу не произнес фамилий жертв преступлений, в которых его обвиняют, уклонялся от предметов разговора и использовал насмешки и сарказм.

«Коммерсант» написал, что после вопроса следователей о том, к каким убийствам на Дальнем Востоке в начале 2000-х годов он еще причастен, бывший глава региона вышел из себя. Фургал сжал губы, отметило издание, у него изменился тембр голоса и сбилось дыхание. Эксперты, которые приняли участие в исследовании, заявили о «вербальных и невербальных признаках, указывающих на неискренность обвиняемого».

Адвокат экс-губернатора Сергей Гроза рассказал «Коммерсанту», что материалы лингвистического исследования ему не предоставили.

Фургала обвиняют по трем статьям УК РФ: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой». По версии следствия, он организовал преступную группу, которая в середине 2000-х совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях бывший руководитель Хабаровского края категорически отрицает.