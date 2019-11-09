СМИ: прыгнувший в Мойку историк признался в убийстве девушки

По данным издания, мужчина признался, что встречался с погибшей девушкой. Он также рассказал, что убил ее во время ссоры. Ее личность пока не известна. Не исключается, что она была студенткой Соколова.

Историка достали из реки, когда он пытался утопить рюкзак с отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. По образованию он инженер-физик, но в 1979 году поступил на кафедру истории Нового и новейшего времени исторического факультета Ленинградского государственного университета. В 1991-м защитил кандидатскую о солдатах французской армии в эпоху революции.

С 2000 года работал доцентом в СПбГУ, несколько лет преподавал в Сорбонском университете в качестве приглашенного профессора.