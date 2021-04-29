СМИ: против друга Тарасова открыли уголовное дело после драки в поезде

Боец ММА Никита Солонин теперь является фигурантом уголовного дела. Его завели после того, как у спортсмена произошел конфликт в «Сапсане» с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В отношении Солонина открыто уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

У него и Артема Тарасова произошла стычка с топ-менеджером перед тем, как они прибыли в Санкт-Петербург. Сорокину не понравилось, как молодые люди сидели. В итоге между вице-президентом «АльфаСтрахования» и Тарасовым с Солониным возник конфликт.

Однако у друзей другая версия событий. По данным РЕН ТВ, они утверждали, что топ-менеджер приставал к девушке. Telegram-канал Mash приятели заявили, что Сорокин был пьян и начал задирать Солонина. При этом Тарасов в Instagram написал, что Сорокин «наехал» на Солонина и оскорбительно отозвался о его матери.

В дело вмешалась транспортная полиция. Там рассказали, что молодые люди были пьяны и оскорбляли другого пассажира. После прибытия их задержали и посадили в камеру содержания до вытрезвления.