СМИ: признанного виновным в теракте 1999 года в Москве нашли мертвым в колонии

Заключенный в исправительной колонии № 27 Приморского края найденным мертвым. Об это сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на ГУ ФСИН по региону.

«Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что погибший был отбывал срок по статье УК РФ «Террористический акт». Его признали виновным в организации и исполнении терактов в Москве в 1999 году в «Охотном ряду» и в гостинице «Интурист».

«РИА Новости» передало, что погибшим был что Халид Хугуев. Он отбывал наказание за терроризм. Хугуев получил 25 лет колонии строгого режима за организацию терактов 1999 года. Позже срок снизили до 22 лет.

Колония № 27 находится в поселке Волчанец. Там режим содержания спецконтингента — строгий.

Региональное управление ФСИН и Следственный комитет начали проверку, уточнил «Интерфакс».

Взрыв в гостинице «Интурист» случился 26 апреля 1999 года. Бомбу заложили рядом офисом Иосифа Кобзона. Тогда пострадали 11 человек. Взрыв в ТЦ «Охотный ряд» рядом с Кремлем произошел 31 августа 1999 года. Один человек погиб, 40 пострадали.