СМИ: приезжий изнасиловал 12-летнего мальчика в Петербурге

Приезжий мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Это случилось в субботу, 17 июля, у дома № 11, корпус 2, на улице Латышских Стрелков, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происшествии сообщила мама пострадавшего мальчика. Она обратилась в полицию и написала заявление. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 46-летний житель Узбекистана. На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». На данный момент подозреваемый находится в изоляторе.