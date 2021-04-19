СМИ: приемную дочь священника задержали с 20 закладками в Петербурге

Полицейские Петербурга изъяли у несовершеннолетней местной жительницы 20 пакетиков с наркотиками. Об этом рассказало РИА ФАН.

17-летняя девушка по имени Анастасия проживала в приемной семье священнослужителя. Ее родительница заявила, что девочку удочерили в возрасте 10 лет, когда от нее отказались биологическая семья. Девочка профессионально занималась футболом, но после травмы не смогла вернуться к игре.

Приемная мать сказала, что девочка добрая и покладистая, не создавала проблем. Она собиралась зарабатывать самостоятельно, чтобы не тяготить семью. Девушке предложили подработку в соцсетях, где оказалось, что ей придется торговать наркотиками.

В полиции добавили, что при задержании пакетики с веществом нашли у девушки в заднем кармане штанов. Во время досмотра правоохранители посчитали, что она была в нетрезвом состоянии.