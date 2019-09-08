СМИ: пожилую москвичку заподозрили в двойном убийстве

Столичные полицейские задержали пенсионерку по подозрению в убийстве двоих человек. Предположительно, москвичка виновна в поджоге квартиры на Каширском шоссе.

Сообщение о пожаре в одной из квартир в жилом доме Москвы поступило в правоохранительные органы от столичной службы спасения, уточнило агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Женщина убила пенсионерку и сожгла ее дом в Кабардино-Балкарии Подробнее

Во время тушения пламени были найдены тела мужчины и женщины. Предварительно установлено, что их смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Эксперты исключили несчастный случай как причину возгорания и заявили, что пожар начался из-за поджога. Полицейским удалось выяснить, что за некоторое время до задымления погибшие употребляли спиртное вместе со знакомой пенсионеркой.

Предположительно, женщина решилась на убийство из-за пьяной ссоры. Когда собутыльники заснули, пожилая москвичка подожгла одеяла в квартире. Ее удалось задержать.

Полиция продолжает расследование случившегося.