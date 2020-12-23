СМИ: пожилой мужчина пытался зарезать двух медсестер в клинике Москвы

Две медсестры из московской больницы пострадали от рук пациента. Мужчина ударил сотрудниц клиники ножом в живот. Одной из них потребовалась госпитализация.

Нападение произошло в медицинском учреждении на улице Яузская, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина 1952 года рождения ударил ножом в живот двух медсестер. Одна из них госпитализирована», — уточнил собеседник агентства.

Атаковавшего работников больницы после случившегося ввели в искусственную кому. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Других подробностей не приводится.

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