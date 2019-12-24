СМИ получили характеристику СПбГУ на доцента-убийцу Соколова

Суд продлил арест историку Соколову до апреля 2020 года Подробнее

«Соколов О.В. пользуется уважением в преподавательской и студенческой среде как профессионал высокого уровня, талантливый лектор. В ходе анонимных опросов обучающихся, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Соколов О.В. получал положительные отзывы», — сообщили в характеристике, которую подписал директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета А. Х. Даудов.

Кроме того, в документе перечислили научные достижения Соколова и упомянули о конфликте на открытой лекции доцента из-за обвинений в плагиате. Уточняется в нем и то, что обвинения оказались беспочвенными.