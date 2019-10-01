СМИ: полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с работой

Подозреваемому в мошенничестве и крупных взятках бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину деньги приносили прямо на работу. Незаконные вознаграждения он получал через посредников.

Деньги Черкалину передавали либо на улице, у входа в здание, либо в кафе на Лубянской площади. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на имеющиеся документы. Всего борец с коррупцией в кредитно-финансовой сфере получил около 750 тысяч долларов.

При обыске у полковника ФСБ нашли 800 млн рублей и $72 млн Подробнее

Ежемесячно полковнику выплачивал определенную сумму банк «Транспортный». «Общее покровительство» обходилось кредитной организации в 50 тысяч долларов. Когда же банку потребовались услуги Черкалина, полковник потребовал за свое вмешательство премию. В итоге экс-сотрудник ФСБ получил дополнительно 100 тысяч в американской валюте, а банку «спас» 778 миллионов.

Черкалин вместе с двумя подчиненными был задержан 25 апреля. Мужчин заподозрили в мошенничестве и вымогательстве взяток. По версии следствия, полковник получил взятку в размере 850 тысяч долларов, что в пересчете на рубли составляет 52 миллиона. Кроме того, он причастен к мошенничеству на 490 миллионов рублей.

Сейчас Кирилл Черкалин находится в СИЗО.