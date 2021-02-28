СМИ: полиция задержала подозреваемых в убийце семьи из Нижнего Новгорода

Подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде задержали. Их обнаружили сотрудники ДПС в соседней области. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

«Сотрудники ДПС задержали подозреваемых во Владимирской области», — сказал он.

В СК России по Нижегородской области сообщили «360», что возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 63 летней бабушки и 64-летнего дедушки нашли днем 28 февраля в доме поселка Кудьма Кстовского района.

В ведомстве подчеркнули, что при осмотре тел обнаружили признаки насильственной смерти. Сейчас на месте преступления работают следователи и следователи-криминалисты. Информацию о задержании в СК пока не подтвердили, там уточнили, что продолжают расследование уголовного дела.

Поданным СМИ, двое членов семьи не пострадали — речь идет про отца и сестру погибшего мальчика. Мужчина был в командировке, а 13-летняя девочка ушла на тренировку. По их данным, следователи подозревают в убийстве рабочего, который трудился на их участке. Telegram-канал Ni Mash уточнил, что женщину перед смертью изнасиловали.