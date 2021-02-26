СМИ: полиция начала проверку после нападения на музыканта «Машины времени»

Доследственная проверка началась после избиения музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что по результатам проверки будет решаться вопрос об открытии уголовного дела. Неизвестные избили Дитковского вечером 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте в Москве. Сейчас их ищет полиция.

В пресс-службе столичном главке МВД агентству заявили, что драка произошла в четверг 21:30. Нападавших было пятеро. Они просили на парковке у людей милостыню.

Дитковский получил серьезные травмы, в том числе и головы. Его доставили в больницу. Также пострадал его приятель, который находился с ним в машине.

Александр Дитковский играет на трубе. Он выступает как приглашенный музыкант на концертах «Машины времени» и группы «Квартал». В свое время работал с группами «Сплин», «Несчастный случай», Земфирой, Валерием Меладзе и многими другими.