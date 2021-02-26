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    26 февраля 2021, 10:25

    СМИ: полиция начала проверку после нападения на музыканта «Машины времени»

    Наза Салех Захи

    Доследственная проверка началась после избиения музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    СМИ: полиция начала проверку после нападения на музыканта «Машины времени»

    Он отметил, что по результатам проверки будет решаться вопрос об открытии уголовного дела. Неизвестные избили Дитковского вечером 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте в Москве. Сейчас их ищет полиция.

    В пресс-службе столичном главке МВД агентству заявили, что драка произошла в четверг 21:30. Нападавших было пятеро. Они просили на парковке у людей милостыню.

    Дитковский получил серьезные травмы, в том числе и головы. Его доставили в больницу. Также пострадал его приятель, который находился с ним в машине.

    Александр Дитковский играет на трубе. Он выступает как приглашенный музыкант на концертах «Машины времени» и группы «Квартал». В свое время работал с группами «Сплин», «Несчастный случай», Земфирой, Валерием Меладзе и многими другими.