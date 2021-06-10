СМИ: полиция начала поиск владельца YouTube-канала, на котором выложили песню Хованского

Полиция разыскивает владельца YouTube-канала, который выложил видео с песней блогера Юрия Хованского с признаками оправданий терроризма. После того, как его личность установят, следствие решит вопрос, стоит ли привлекать его к ответственности. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В настоящий момент его ищут, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Следствие решит вопрос, стоит ли привлекать этого человека к уголовной ответственности», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Песня была выложена около года назад на YouTube с аккаунта «Юрий Прошкин», у которого 25 подписчиков.

Юрия Хованского задержали за публичное исполнение песни, содержащей призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Текст песни посвящен теракту на Дубровке и тому, как блогер был бы не против повторения чего-то подобного. По данным следствия, он ее исполнил не позднее 3 июля 2020 года во время стрима. Уголовное дело возбудили после жалоб на композицию.

Хованскому грозит до семи лет тюрьмы либо штраф до одного миллиона рублей.