СМИ: полиция начала поиск мужчины, который нашел полмиллиона рублей в Москве

Возбуждено уголовное дело на мужчину, который нашел полмиллиона рублей в Москве. Их потерял другой москвич.

Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В полицию обратился хозяин денег. Он рассказал, что выронил 525 тысяч рублей, когда выносил мусор. Потом он посмотрел камеры видеонаблюдения и увидел, что деньги подобрал незнакомый человек и скрылся.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Разыскивается мужчина, присвоивший себе деньги.

Ранее житель Ростовской области выманил у двух девушек из Свердловской области более 500 тысяч рублей, уговорив их взять для него кредиты. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выяснилось, что мужчина был судим за грабеж и кражу. Теперь на него завели сразу два уголовных дела по статье «Мошенничество». Одна из потерпевших взяла кредит более чем на 140 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь. Вторую девушку он уговорил, сделав ей предложение. В результате она передала ему 398 000 рублей, после чего злоумышленник также пропал. Об этом сообщило агентство Ura.ru.