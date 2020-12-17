facebook_pixel
    17 декабря 2020, 11:04

    СМИ: полиция Москвы начала проверку из-за угроз Наталье Поклонской

    Екатерина Шамина

    Сотрудники полиции начали проверку после заявления депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения физического вреда. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
    СМИ: полиция Москвы начала проверку из-за угроз Наталье Поклонской

    «В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По факту проводится доследственная проверка», — сообщил источник ТАСС.

    Депутат Госдумы просит найти злоумышленников, которые незаконно собирают информацию о ней, о ее частной и семейной жизни и распространяют в интернете.

    Как сообщает портал Peopletalk со ссылкой на источники, приближенные к депутату, Наталья Поклонская предполагает, что угрозы поступают от сторонников «Правого сектора», против которых она неоднократно высказывалась. Депутат сообщила, что боится за здоровье и жизнь своих близких. По сообщению СМИ, Наталье Поклонской усилили охрану.