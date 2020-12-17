СМИ: полиция Москвы начала проверку из-за угроз Наталье Поклонской
Сотрудники полиции начали проверку после заявления депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения физического вреда. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По факту проводится доследственная проверка», — сообщил источник ТАСС.
Депутат Госдумы просит найти злоумышленников, которые незаконно собирают информацию о ней, о ее частной и семейной жизни и распространяют в интернете.
Как сообщает портал Peopletalk со ссылкой на источники, приближенные к депутату, Наталья Поклонская предполагает, что угрозы поступают от сторонников «Правого сектора», против которых она неоднократно высказывалась. Депутат сообщила, что боится за здоровье и жизнь своих близких. По сообщению СМИ, Наталье Поклонской усилили охрану.