СМИ: полиция Башкирии задержала отца убитого в Екатеринбурге мальчика

В Екатеринбурге задержана мать убитого мальчика из Белоруссии — СМИ Подробнее

«Родители ребенка задержаны. Отца правоохранительные органы сегодня обнаружили в Башкирии», — приводит агентство слова своего собеседника.

Тело девятилетнего мальчика было найдено в Екатеринбурге 28 ноября. Об убийстве заявила сестра его матери, которой предполагаемая злоумышленница рассказал об этом сама.

По информации E1.RU, ребенок умер от асфиксии, ему не хватило воздуха, так как его рот был забит кляпом. На теле мальчика были найдены следы избиения плетью. Следователи отрабатывают версию, связанную с сектантским культом.