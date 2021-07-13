СМИ: полицейские обнаружили раненого мужчину в квартире Санкт-Петербурга

В квартире на улице Счастливой в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили 36-летнего мужчину с тяжелыми ранениями. Он пострадал во время поножовщины. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 11 июля, в Петербургское отделение полиции поступил звонок от мужчины. Он рассказал, что во время застолья в доме на улице Счастливой произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Полицейские выехали на место и обнаружили раненного в грудь горожанина.

Следователям удалось установить, что во время семейного праздника на пострадавшего напал пьяный 41-летний брат.

На данный момент пострадавший находится в больнице.