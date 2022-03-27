СМИ показали видео с бойцом Новоселовым и девушкой, заявившей об изнасиловании

Появилось видео из ночного клуба, в котором боец ММА Максим Новоселов, предположительно, познакомился с девушкой, обвинившей его в изнасиловании. Кадры с камер наблюдения показал Telegram-канал РЕН ТВ.

Новоселов ранее сообщил в соцсетях, что его задержали и доставили в отдел «по непонятной причине». СМИ писали, что 18-летняя девушка обвинила бойца в изнасиловании.

На видео можно заметить, как двое мужчин отдыхают в компании двух девушек за столиком в баре. После этого показаны кадры с улицы. Сначала мужчины стоят у входа, звонят по телефону, что-то обсуждают. Потом на видео девушки уже садятся с мужчинами в машину и удаляются восвояси.

По данным Telegram-канала Shot, на допросе боец MMA заявил, что не знает, как девушки оказались с ним в баре, и предположил, что ему что-то подмешали в алкоголь, так как он чувствовал себя плохо и поэтому попросил водителя отвезти его домой. В пути его задержали сотрудники ДПС и доставили в отдел, и якобы только в момент задержания он увидел в машине девушек и очень удивился.

В московском управлении СК ранее сообщили, что возбуждено уголовное дело об изнасиловании, но личность подозреваемого, как водится, до завершения расследования не разглашают. По данным следствия, подозреваемый в ночь на 21 марта изнасиловал девушку, с которой познакомился в ночном заведении. Столичная прокуратура сообщила, что взяла расследование дела на контроль.