СМИ показали кадры с найденными вещами убитой в Саратове школьницы
Ролик опубликовал сайт телеканала «РЕН-ТВ». Камера запечатлела момент, когда служебная собака берет след ребенка.
Лиза пропала 9 октября по дороге в школу. Искать ее начали в тот же день. На следующий девочку обнаружили мертвой. Причина ее смерти не уточнялась.
Убийство школьницы и разъяренная толпа: как развивались события в Саратове в последние суткиПодробнее
Подозреваемого в убийстве ребенка уже задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. СМИ уверяют, что мужчина сознался в содеянном.
Жители Саратова вышли на стихийный митинг, требуя выдать им задержанного. Толпа пыталась проникнуть в машину, где мог сидеть подозреваемый. Автомобиль раскачали и закидали камнями. Позже выяснилось, что в нем никого нет.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. СК направил в город следователей центрального аппарата, которые примут участие в расследовании.