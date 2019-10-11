  • СМИ показали кадры с найденными вещами убитой в Саратове школьницы

    11 октября 2019, 10:28

    Александра Ломейко

    Вещи девятилетней Лизы Киселевой, которую нашли мертвой в Саратове, валялись на клумбе. В Сети появилось видео с места поисков девочки, где обнаружили розовые туфли.

    Ролик опубликовал сайт телеканала «РЕН-ТВ». Камера запечатлела момент, когда служебная собака берет след ребенка.

    Лиза пропала 9 октября по дороге в школу. Искать ее начали в тот же день. На следующий девочку обнаружили мертвой. Причина ее смерти не уточнялась.

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    Подозреваемого в убийстве ребенка уже задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. СМИ уверяют, что мужчина сознался в содеянном.

    Жители Саратова вышли на стихийный митинг, требуя выдать им задержанного. Толпа пыталась проникнуть в машину, где мог сидеть подозреваемый. Автомобиль раскачали и закидали камнями. Позже выяснилось, что в нем никого нет.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. СК направил в город следователей центрального аппарата, которые примут участие в расследовании.