СМИ показали фото из квартиры стрелка в Казани

Появились первые фотографии из квартиры, где жил 19-летний Ильназ Галявиев, расстрелявший детей и взрослых в казанской школе №175. Среди найденных вещей коробки от патронов и килограммы селитры. Снимки опубликовал Life.

На кадрах также можно увидеть обгоревшую дверь, которую стрелок поджег перед уходом.

Также издание передало, что в комнате обнаружены пять упаковок селитры, гвозди, бутылка с настойкой лекарства «Мухомор», одна упаковка силикагеля, алюминиевая пудра, часовой механизм, весы, некие видеозаписи. Также в помещении были коробка из-под дробовика, разрешение на оружие, охотничий билет, оружейный сейф.

Утром 11 мая парень зашел в школу №175, где сам когда-то учился, поднялся на третий этаж, зашел на урок к 8 «А» классу и начал стрелять в детей и учительницу. Семь подростков, преподавательница и еще одна сотрудница школы погибли. Еще 23 человека пострадали.

Предотвратить большее количество жертв удалось за счет того, что вахтерша, увидев Галявиева с оружием, быстро нажала на тревожную кнопку. Директор школы по громкоговорителю призвала всех закрыться в классах.

Стрелка задержали. На допросе он признался, что всех ненавидит. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц.