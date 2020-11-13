СМИ: подростка изрезали у школы во Франции

Злоумышленники напали на юношу у школы в коммуне Аврилле и несколько раз ударили его ножом. Молодой человек попал в реанимацию, отметил Newinform. Подросток находится в тяжелом состоянии.

Мотивы нападения злоумышленников выясняются. Правоохранители ищут нападавших.

Ранее британец чуть ли не прирезал знакомую из-за проигрыша в шахматы. После госпитализации врачи наложили пострадавшей швы на руке и бедре.