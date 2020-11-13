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    13 ноября 2020, 17:02

    СМИ: подростка изрезали у школы во Франции

    Алена Макаренко

    Трое неизвестных изрезали 14-летнего подростка в департаменте Мен и Луара на западе Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

    Злоумышленники напали на юношу у школы в коммуне Аврилле и несколько раз ударили его ножом. Молодой человек попал в реанимацию, отметил Newinform. Подросток находится в тяжелом состоянии.

    Мотивы нападения злоумышленников выясняются. Правоохранители ищут нападавших.

    Ранее британец чуть ли не прирезал знакомую из-за проигрыша в шахматы. После госпитализации врачи наложили пострадавшей швы на руке и бедре.