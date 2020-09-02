Подозреваемых в жестоком убийстве 100-летнего ветерана задержали в Башкирии

По данным собеседника портала, один из задержанных — бывший сотрудник силовых структур. Сотрудники правоохранительных органов нашли у мужчин часть похищенного у Несмеянова имущества.

В начале июля грабители ворвались в дом Несмеянова в селе Леуза Кигинского района Башкирии. Хозяина связали и пытали, чтобы узнать, где он хранит свои сбережения. Получив нужную информацию, преступники проломили старику голову ломом. Злоумышленники вынесли из дома Несмеянова около миллиона рублей.

В СК по Башкортостану подтвердили, что подозреваемых в убийстве задержали. Украденные у ветерана деньги они спрятали в лесу. Против них возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Убитый ветеран воевал на Забайкальском фронте, участвовал в Маньчжурской операции в августе 1945 года. Последние годы пенсионер жил один и мог самостоятельно себя обеспечивать. Он похоронил жену, но к нему часто приезжали дочери-пенсионерки, которые живут в Челябинской области.