СМИ: подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Азове задержали

Мужчина, который подозревается в нападении на пассажиров автобуса в Азове, задержан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Подозреваемого задержали на кладбище города Азова», — сказал собеседник агентства.

Мужчина 15 июля напал на трех пассажирок автобуса в Азове, следовавшим из этого города в село Круглое. Неизвестный использовал нож. Одна женщина погибла, две другие получили ранения. Их экстренно госпитализировали. Мужчина скрылся с места происшествия после нападения.

По данным СМИ, 10 дней назад подозреваемый выписался из психиатрической клиники. По предварительной информации, у 51-летнего мужчины диагностирована параноидальная шизофрения. Полиция выясняет все причины и обстоятельства случившегося.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство».