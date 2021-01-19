СМИ: подозреваемого в краже оборудования с «самолета судного дня» задержали

По данным журналистов, подозреваемого задержали еще в начале января. В данный момент он находится под арестом. Следователи проверяют, совпадет ли его ДНК с оставленными на борту следами. Подозреваемый своей вины не признал.

Нехватку оборудования на самолете Ил-80, который находился на аэродроме Таганрог-Южный, обнаружили еще в начале декабря прошлого года. Внимание на это обратил один из специалистов, который работал на борту.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неизвестный забрал с собой 39 радиостанционных блоков и несколько плат с демонтированных приборов. Общая стоимость украденного составила более одного миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело по статье «Кража».

В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что украденное с Ил-80 оборудование носило второстепенное значение и не влияло на основную работу самолета. Всю сложную технику перед проведением работ по модернизации демонтировали и отправили на хранение.

После кражи техники режим доступа на территорию аэродрома ужесточили. Работавшие на месте следователи обнаружили, что воры оставили улики в отсеках самолета и на некоторых устройствах.

Ил-80 называют «самолетом судного дня», так как он оборудован как воздушный командный центр на случай ядерной войны. Такие борта есть только у России и США.