СМИ: побывавшего в заложниках актера «Норд-Оста» чуть не застрелили

Актер Иван Оганесян вместе с приятелем попал в передрягу в Подмосковье. На одном из участков подмосковного поселка «ДНТ Топаз» на них напал неизвестный мужчина с охотничьим ружьем.

Как пишет сайт kр.ru, нападавший был разъярен. Он направлял оружие на Оганесяна и на его товарища и угрожал выстрелить. Сам актер отказался комментировать этот инцидент, пока в его обстоятельствах разбирается полиция.

Сайт выяснил, что человек с ружьем — это сын известного музыканта, педагога и автора программ по музыке для институтов Москвы. Оганесян его имени раньше не слышал и никогда не был с ним знаком.

Информированный источник сообщил kp.ru, что по поступившему заявлению полиция провела проверку. По ее результатам возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Подозреваемый — 44-летний уроженец столицы.

Оганесян, когда был начинающим актером, получил роль в мюзикле «Норд-Ост» по роману Вениамина Каверина «Два капитана». Вместе со своими коллегами 23 октября 2002 он был на сцене Театрального центра на Дубровке. В тот день здание захватили террористы. Он трое суток был заложником.