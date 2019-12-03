СМИ: пьяный уголовник из Татарстана зарезал жену с двумя детьми

Житель Менделеевска зарезал бывшую супругу, пасынка и двухлетнего сына. Одному ребенку удалось сбежать. 41-летний мужчина был пьян и допился до белой горячки, пишут СМИ.

По предварительным сведениям, трагедия в семье случилась ночью. Мужчина приехал навестить бывшую семью, выпил, отправился спать. А когда проснулся посреди ночи, взял в руки нож и отправился творить возмездие.

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Мужчина убил бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына. Разделался бы и с 12-летним пасынком, но мальчику удалось убежать от обезумевшего убийцы. Подросток ранен, его отправили в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил сайт «Пятого канала».

Бывший глава семейства ранее трижды судим за воровство и драки, сообщил Telegram-канал «Подъем». Однажды, будучи пьян, сам себя пырнул ножом в живот, но тогда его спасли. В тот раз мужчина тоже был в состоянии белой горячки, утверждает Telegram-канал 112.

В бывшей семье непредсказуемого мужа и отца терпеть не стали. Мужчина жил отдельно, к родным заглядывал наездами, навещал сына. Его бывшую жену характеризуют как тихую и скромную женщину, она работала в соцзащите, помогала людям. Сама воспитывала детей.

Харисова задержали. На месте преступления работают следователи.

Официальных комментариев и подтверждения данной информации пока не поступало.