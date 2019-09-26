СМИ: пенсионерка отдала сбережения лжеполицейскому в Петербурге ради свободы сына

Женщина 1955 года рождения сообщила в правоохранительные органы, что ей позвонил неизвестный и представился полицейским. Незнакомец заявил, что у ее сына якобы нашли наркотики. Мошенник потребовал 300 тысяч рублей для его освобождения. У женщины оказалось только 180 тысяч рублей, но преступник согласился и на это.

25 сентября пенсионерка передала деньги мужчине с азиатской внешностью. После этого она решила позвонить сыну, который рассказал, что находится на даче в Тосненском районе Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски преступника.