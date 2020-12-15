СМИ: пенсионер ФСБ лишился 1,2 миллиона рублей в московском ресторане

Вечером 14 декабря в полицию поступило сообщение от 42-летнего пнсионера ФСБ. Он рассказал, что во время отдыха в ресторане на Чистопрудном бульваре у него украли около 1,2 миллиона рублей. На эти деньги мужчина планировал купить новую мебель.

Кожаную сумку с деньгами он поставил на соседний стул. После того, как пенсионер ФСБ закончил ужинать, он обнаружил, что сумка лежит на полу, а денег в ней нет.

Полицейсие по камерам наблюдения определили злоумышленника. Вор сначала сбросил сумку на пол, затем, прикрывшись повешенной на спинку другого стула курткой, вытащил деньги. Сейчас его ищут. Заведено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере».

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала преступников, которые в конце сентября перевели с банковского счета 76-летнего мужчины около 115 миллионов рублей. Крупную сумму пенсионер получил после продажи пакета акций «Балтика».