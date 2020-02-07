СМИ: открывшего стрельбу в метро полицейского обвинили во взятке

Прапорщика полиции Смирнова, который открыл стрельбу в метро в сентябре 2019 года, обвинили во взятке. По версии следствия, до этого ЧП он взял деньги у гражданки Филиппин, которой грозила депортация.

«По версии следствия, Смирнов в мае 2019 года на станции метро „Баррикадная“ остановил гражданку Филиппин, которая нарушила режим пребывания в РФ, ей грозило выдворение за пределы российской территории», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Собеседник добавил, что Смирнов взял у нее 20 тысяч рублей, а взамен не стал составлять протокол. Сам он вины в этом не признает и утверждает, что новое обвинение ему предъявили, чтобы оказать психологическое давление.

18 сентября 2019 года Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые хотели его задержать. Один полицейский погиб. Еще один получил тяжелые ранения. Прапорщика сразу задержали. Во время допроса он заявил, что у него не выдержали нервы, так как безопасники пытались спровоцировать его на взятку. По материалам дела, он сам вызвал скорую и добровольно сдал оружие.