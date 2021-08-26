СМИ: отец погибшего во время прогулки на лодке подростка станет фигурантом уголовного дела

В Татарстане на отца подростка, который погиб во время катания на лодке вместе с девушкой, могут завести уголовное дело. Об этом написал Life со ссылкой на источник.

По данным издания, все дело в том, что мужчина доверил управление транспортным средством несовершеннолетнему лицу без водительских прав. Он делал это и раньше, когда сын ходил на рыбалку. По предварительным данным, следователи хотят осмотреть моторную лодку, на которой катались подростки. К проверке привлечены водолазы.

Известно, что лодку нашли между баржей и толкачом, отсюда зародилась версия о столкновении с другим судном.

Накануне сотрудники МЧС нашли тело 17-летнего парня, до этого обнаружили труп его 16-летней девушки. Следов насилия на них не было. Пара ушла на прогулку на лодке 22 августа и больше на связь не выходила. Их искали волонтеры и полицейские. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. СМИ писали, что причиной смерти девушки может быть утопление.